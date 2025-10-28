Lavrov | Non abbiamo nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato pronti a dare garanzie

Il colosso petrolifero Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo le sanzioni. Orban tuona: "L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin". Sul missile Burevestnik il Cremlino replica agli Usa: "Prevalgono i nostri interessi nazionali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lavrov: "Non abbiamo nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato, pronti a dare garanzie"

