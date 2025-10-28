Lavrov | Non abbiamo nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato pronti a dare garanzie

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025

Il colosso petrolifero Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo le sanzioni. Orban tuona: "L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin". Sul missile Burevestnik il Cremlino replica agli Usa: "Prevalgono i nostri interessi nazionali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lavrov: "Non abbiamo nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato, pronti a dare garanzie"

Lavrov: "Non abbiamo nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato, pronti a dare garanzie" - La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato e il ministro degli Esteri Lavrov dice che Mosca è pronta a dare precise garanzie al riguard ... Come scrive msn.com

lavrov abbiamo nessuna intenzioneIl ministro Lavrov: "Quei territori in Ucraina sono storicamente russi" - In un'intervista di un'ora al canale YouTube Ultrahang, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha denigrato Zelensky e ha espresso le sue osservazioni sul Memorandum di Budapest del 1994. Segnala msn.com

