Lavoro Schlein a Meloni | ‘stipendi troppo bassi’

“Ho letto poco fa che la presidente del Consiglio Meloni ha detto che i dati sull’occupazione parlano chiaro. Vero, parlano chiaro: gli stipendi in Italia sono troppo bassi, hanno perso sette punti e mezzo dal 2021, come se ogni lavoratore avesse perso uno stipendio all’anno”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lavoro, Schlein a Meloni: ‘stipendi troppo bassi’

