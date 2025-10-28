Lavoro Schlein a Meloni | dati parlano chiaro stipendi troppo bassi
Roma, 28 ott. (askanews) – “Ho letto poco fa che la presidente del Consiglio Meloni ha detto che i dati sull’occupazione parlano chiaro. Vero, parlano chiaro: gli stipendi in Italia sono troppo bassi, hanno perso sette punti e mezzo dal 2021, come se ogni lavoratore avesse perso uno stipendio all’anno”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parlando con i cronisti a palazzo Madama al termine della riunione congiunta dei gruppi parlamentari dem. “Al contempo – ha aggiunto – sono usciti poco fa dei dati, dall’Inps se non mi sbaglio, che certificano che le donne prendono ancora il 25 per cento in meno rispetto agli uomini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
