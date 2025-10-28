Lavoro Schlein a Meloni | Dati parlano chiaro? Sì stipendi bassi e più povertà

(LaPresse) – “La presidente del Consiglio Meloni ha detto che i dati sull’occupazione parlano chiaro. Vero, parlano chiaro, dicono che gli stipendi in Italia sono troppo bassi, hanno perso 7 punti e mezzo dal 2021 ed è come se ogni lavoratore avesse perso uno stipendio all’anno”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein al termine dell’assemblea dei gruppi Pd sulla separazione delle carriere. “Al contempo sono usciti poco fa dei dati, dall’Inps se non mi sbaglio, che certificano che le donne prendono ancora il 25% in meno, rispetto agli uomini. E questo non è accettabile. I dati dell’occupazione dicono che aumenta per gli over 50 ma continua a diminuire per i giovani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

