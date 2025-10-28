Lavoro Ok Cdm a Dl sicurezza più ispezioni e badge di cantiere

Roma, 28 ott. (askanews) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge su “misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento contiene una serie provvedimenti tra cui il “badge di cantiere” e la “tessera digitale” sui lavoratori, un potenziamento dei sistemi di ispezione, interventi in tema di subappalti e sul lavoro agricolo, oltre a una revisione delle aliquote Inail. Il provvedimento, recita un comunicato, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, “mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it