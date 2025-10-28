Lavoro fiducia imprese | l’Istat fotografa un’Italia in crescita su tutti i fronti Meloni | I numeri parlano chiaro
“I numeri sul lavoro parlano chiaro e ci spronano a fare sempre meglio”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X commentando i dati dell’Istat sull’occupazione in cui si compara il dato di agosto 2022 pari al 60% degli occupati, con quello di agosto 2025 al 62,6%. Migliora a ottobre la fiducia di imprese e consumatori. Dall’Istat arrivano nelle stesse ore altri dati incoraggianti per il Paese e per il governo. “A ottobre 2025 la fiducia delle imprese aumenta, trainata da un complessivo miglioramento delle valutazioni degli imprenditori dell’industria e del commercio al dettaglio. Anche l’indice di fiducia dei consumatori è in crescita, per il secondo mese consecutivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Ho perso il lavoro, gli amici, la fiducia di mia figlia". Sono centinaia le famiglie rovinate - facebook.com Vai su Facebook
: “ , ” Ospite a SportitaliaMercato, il Presidente del Torino Urbano Cairo ha ribadito piena fiducia al suo allenatore Marco Baroni #baroni #torino #cairo #sportitalia - X Vai su X
Istat, a ottobre migliora la fiducia di consumatori e imprese - L’Istituto segnala un aumento della fiducia dei consumatori, sostenuto da migliori aspettative economiche e personali. Riporta milanofinanza.it
Lavoro, a Milano gli Stati Generali della felicità in azienda. «Il benessere è una leva strategica» - Al via la prima edizione di Wellbeing Happiness Forum, organizzato da Efi Ecosistema Formazione Italia. Come scrive corriere.it
Istat, migliora la fiducia di consumatori e imprese - A settembre si stima un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori (da 96,2 a 96,8) e un incremento marginale dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese (da 93,6 a 93,7). Lo riporta ansa.it