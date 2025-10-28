“I numeri sul lavoro parlano chiaro e ci spronano a fare sempre meglio”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X commentando i dati dell’Istat sull’occupazione in cui si compara il dato di agosto 2022 pari al 60% degli occupati, con quello di agosto 2025 al 62,6%. Migliora a ottobre la fiducia di imprese e consumatori. Dall’Istat arrivano nelle stesse ore altri dati incoraggianti per il Paese e per il governo. “A ottobre 2025 la fiducia delle imprese aumenta, trainata da un complessivo miglioramento delle valutazioni degli imprenditori dell’industria e del commercio al dettaglio. Anche l’indice di fiducia dei consumatori è in crescita, per il secondo mese consecutivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lavoro, fiducia, imprese: l’Istat fotografa un’Italia in crescita su tutti i fronti. Meloni: “I numeri parlano chiaro”