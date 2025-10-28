Lavoro alle Poste Italiane in cambio di denaro | chiesti 8 anni di reclusione per 48enne

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posti di lavoro alle Poste Italiane in cambio di denaro. Per l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, il pm della Procura di Sciacca, Michele Marrone, ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione per Alfonso Caruana, 48 anni, di Ribera. Per l'imputata Pasqualina Serpico, 52. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Poste Italiane assume portalettere, invio domande entro l'11 settembre - Puntualmente con il cambio di stagione vengono rinnovate le offerte di lavoro di Poste Italiane, che periodicamente apre nuove selezioni di personale di diversi livelli per varie mansioni negli uffici ... Scrive it.blastingnews.com

Lavoro: Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato - LAVORO – Anche in Piemonte Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, et ... Scrive msn.com

lavoro poste italiane cambioOfferta di lavoro a Como: Poste Italiane cerca nuovi portalettere, chi può candidarsi e quando - Poste Italiane cerca portalettere a Como con contratto a tempo determinato. Come scrive comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Poste Italiane Cambio