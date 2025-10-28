Lavori sulla strada statale tra Alimena e Calascibetta stop alle auto per 3 mesi

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manutenzione straordinaria lungo la strada statale 290 “Di Alimena”. A rendere noto l'intervento, attraverso una nota, è l'Anas che annuncia lo stop al traffico fino al 15 gennaio del tratto di strada compreso fra Alimena (in provincia di Palermo) e Calascibetta (in provincia di Enna), dal km 35. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

