Lavori sulla Sp 46 della Valbrona 50 giorni di chiusure al traffico in orari diurni

Leccotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni la SP 46 “della Valbrona” chiuderà al transito in orari diurni nel tratto dal punto chilometrico 1+600 circa (galleria) al pk 1+870 circa (confine con la Provincia di Como) nel territorio di Oliveto Lario per lavori di messa in sicurezza e prevenzione. Lo rende noto la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

