Lavori sulla Sp 46 della Valbrona 50 giorni di chiusure al traffico in orari diurni
Nei prossimi giorni la SP 46 “della Valbrona” chiuderà al transito in orari diurni nel tratto dal punto chilometrico 1+600 circa (galleria) al pk 1+870 circa (confine con la Provincia di Como) nel territorio di Oliveto Lario per lavori di messa in sicurezza e prevenzione. Lo rende noto la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
