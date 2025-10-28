Lavori sulla A12 | tratto Civitavecchia sud-nord chiuso nella notte

Civitavecchia, 28 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica barriere laterali dei viadotti “Sorbo” e “su fosso Infernaccio”, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “ San Liborio est “, situata nel suddetto tratto. Percorsi alternativi. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri e per i mezzi pesanti con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in A12 a Civitavecchia nord; per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate (autobus compresi), percorrere la SS2 Cassia verso Viterbo-Vetralla e la SS1 bis via Aurelia verso la A12 Roma-Civitavecchia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it