Lavori sul Canale Destra Reno A Mandriole argini più forti

Proseguono ad opera del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale gli interventi di consolidamento e ripristino lungo il Canale di bonifica in Destra Reno, localizzati in due tratti distinti: nel reparto Canal Vela nel comune di Conselice e in località di Sant’Alberto e Mandriole. Queste opere rappresentano un tassello fondamentale nel programma di difesa idraulica avviato dopo l’alluvione del maggio 2023, considerando che il Canale è il principale ricettore delle acque del distretto di pianura della Romagna Occidentale. Nel tratto compreso tra Botte Santerno e Botte Senio a Conselice, sono in fase conclusiva i lavori di consolidamento spondale del collettore generale, necessari per contrastare i gravi fenomeni erosivi generati dagli eventi alluvionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

