Lavori per il Brt nel Municipio III | scattano le limitazioni al traffico

Baritoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire la prosecuzione dei lavori per il Brt, avviati lo scorso 13 ottobre in via di Maratona, è stata firmata un'ordinanza che dispone, da oggi 28 ottobre fino al 28 novembre, alcune limitazioni alla circolazione.In particolare, è prevista l'istituzione del divieto di transito a tutti i. 🔗 Leggi su Baritoday.it

