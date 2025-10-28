Lavori per il Brt nel Municipio III | scattano le limitazioni al traffico
Per consentire la prosecuzione dei lavori per il Brt, avviati lo scorso 13 ottobre in via di Maratona, è stata firmata un'ordinanza che dispone, da oggi 28 ottobre fino al 28 novembre, alcune limitazioni alla circolazione.In particolare, è prevista l'istituzione del divieto di transito a tutti i. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Tra il 21 e il 22 ottobre, nel Municipio 4, con i lavori di manutenzione stradale, si è conclusa la sistemazione della carreggiata di via Eugenio Medea nel tratto via San Venerio a via Monte Popera. #Municipio4Milano #ManutenzioneStrade - facebook.com Vai su Facebook
Lavori urgenti, a Lacco chiude il municipio https://ilgolfo24.it/lavori-urgenti-a-lacco-chiude-il-municipio/?fsp_sid=25897… - X Vai su X
Bari, cantiere BRT: ecco come cambia la circolazione in via di Maratona - Dal 28 ottobre al 28 novembre modifiche temporanee al traffico per la realizzazione del primo tratto della corsia riservata alle linee Verde e Blu su via Verdi ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Brt, polemiche ancora accese: sit-in al Municipio 2 contro il progetto - in pacifico per protestare contro i potenziali disagi derivanti dall’impatto del Brt sui quartieri del Municipio 2, nonché la richiesta di un tavolo di confronto permanente per mitigare i ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Frosinone Brt, “pezze” all’asfalto appena posato. Il Comune: «Si procede secondo il cronoprogramma» - Gli unici operai al lavoro intravisti ieri erano gli asfaltisti che stavano provvedendo al rifacimento del nuovo manto stradale ... Secondo ilmessaggero.it