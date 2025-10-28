Lavori nuovo Gaslini | Uil Fpl chiede interventi su sicurezza e viabilità
Giornata importante quella di domani, mercoledì 29 ottobre, per parlare del nuovo ospedale Gaslini: si terrà infatti alle 9,30 in Comune una commissione consiliare per fare il punto sullo stato dei lavori, esaminando in particolare l'impatto sulla viabilità, tra circolazione e sosta nelel strade. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Lavori nuovo Gaslini: Uil Fpl chiede interventi su sicurezza e viabilità - La segreteria aziendale Uil Fpl Gaslini porterà nella commissione consiliare prevista per domattina a Tursi alcune richieste, dalla sicurezza e salute sul lavoro ai parcheggi ... Riporta genovatoday.it