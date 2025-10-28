Lavori in corso nei quartieri Taormina Santa Lucia e Centonze | i provvedimenti viabili
Il Comune di Messina ha predisposto una serie di provvedimenti viabili nei quartieri Taormina, Santa Lucia sopra Contesse e Centonze per garantire la sicurezza dei cittadini e la regolarità del traffico durante interventi di manutenzione e bonifica.Nel Rione Taormina, nell’ambito dei lavori di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
"Deputato buongiorno, vorrei segnalarvi dei lavori in corso in via Nazionale delle puglie 97 Arpino Casoria. Operai al lavoro senza attrezzature, secchio per i rifiuti legato con un ferro senza sicura con in ragazzo al di sotto. Un abbraccio Gennaro" - facebook.com Vai su Facebook
Cabras, lavori in corso in diversi quartieri: disagi per le strade «rattoppate» - Di cartelli stradali arancioni con la scritta “Inizio cantiere” se ne vedono ovunque, ormai da mesi. Lo riporta unionesarda.it
Lavori in corso a forza 6. La mappa delle grandi opere al rush finale di legislatura - Dall’altra un mosaico complesso di opere in divenire, il cui valore complessivo sfiora i 60 milioni di euro, che interessa ... Secondo lanazione.it
Lavori Taormina nell'ambito raddoppio linea ferroviaria - L'intervento di demolizione controllata con esplosivo dei due blocchi rocciosi a rischio frana sul versante meridionale di monte Ziretto, nel comune di Taormina, è stato organizzato con tutte le ... Da ansa.it