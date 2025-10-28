Lavori fibra ottica via Camerario interdetta al traffico e alla sosta
Tempo di lettura: < 1 minuto Si rende noto che domani mercoledì 29 Ottobre, dalle ore 07, 30 fino alla conclusione dei lavori per la posa in opera di nuovi cavi in fibra ottica, Via Camerario, nel tratto dall’incrocio con Vico III San Nicola fino all’incrocio con Piazza Piano di Corte, sarà interdetta al traffico e alla sosta veicolare. Tenuto conto dell’interdizione, per il solo giorno e per il solo periodo di vigenza dell’ordinanza, per i residenti ed autorizzati ad accedere nella ZTL Traiano, Via Camerario, Vico III San Nicola, Vico I San Nicola e Via Arcivescovo Feoli è stata prevista l’autorizzazione a transitare lungo Corso Garibaldi per far fronte alle esigenze di accesso e deflusso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Andrea Fumagalli Sindaco. Jon Mero & LÒNIS · Feels This Good. ?Iniziati i lavori Ri ripristino del manto stradale dopo la posa della fibra ottica ? - facebook.com Vai su Facebook
Lavori fibra ottica a Benevento, via Camerario interdetta al traffico e alla sosta - Il Comune di Benevento rende noto che domani mercoledì 29 Ottobre, dalle ore 7,30 fino alla conclusione dei lavori per la posa in opera di nuovi cavi in fibra ottica, Via Camerario, nel tratto dall’in ... Riporta ntr24.tv
Cernobbio: via ai lavori della fibra, un mese di senso alternato - Da domani e fino al 27 novembre si lavorerà nell’ultimo tratto di via Libertà a Rovenna. Come scrive laprovinciadicomo.it
Lavori per la fibra ottica, Via Camerario venerdì sarà chiusa al traffico veicolare - Domani, dalle ore 7:30 fino alla conclusione dei lavori per la posa in opera di nuovi cavi fibra ottica, Via Camerario, nel tratto dall’incrocio con Vico III San Nicola fino all’incrocio con Piazza Pi ... Segnala ntr24.tv