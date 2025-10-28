Lavori di adeguamento | chiusa temporanemamente la Biblioteca comunale De Nava
Resterà temporaneamente chiusa la Biblioteca Comunale Pietro De Nava di Reggio Calabria. Il motivo? Presto detto, lo storico edificio, simbolo della cultura cittadina deve essere sottoposto a lavori di adeguamento degli impianti. A comunicarlo, con una nota, è l'Amministrazione comunale di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
