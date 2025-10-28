Lavori a Salerno traffico in tilt in centro e non solo | l' ira di Cammarota

Traffico in tilt, in questo pomeriggio: a denunciarlo a mezzo social, il consigliere comunale di opposizione, Antonio Cammarota. "Città paralizzata in orario di punta per lavori rifacimento stradale che andrebbero fatti di notte. Demenziale", ha commentato, condividendo anche delle foto.A causa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

*Salerno: il traffico al Carmine è un incubo ma nessuno vede* ? Tra lavori eterni, incroci caotici e decisioni assurde Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #nessuna #lavori #carmine #salerno #nessuno #comune #idea #piazza - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovie: Linea storica Napoli - Salerno, partiti i lavori di messa in sicurezza - X Vai su X

Salerno, lavori di rifacimento stradale: traffico in tilt in centro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Napoli, ristretta temporaneamente la carreggiata di via Acton e il traffico è in tilt - Ristretta temporaneamente la carreggiata di via Acton e subito il traffico è in tilt: sono in corso dei lavori di rifacimento del manto stradale nel lato che va da piazza Municipio ... Scrive msn.com

Lavori in corso e traffico in tilt tra via Colombo e la rotonda dell’alambicco - Numerose le segnalazioni degli automobilisti che riguardano il cantiere nel tratto compreso tra l’intersezione con ... Si legge su espansionetv.it