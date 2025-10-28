Lavori a Salerno traffico in tilt in centro e non solo | l' ira di Cammarota

Salernotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico in tilt, in questo pomeriggio: a denunciarlo a mezzo social, il consigliere comunale di opposizione, Antonio Cammarota. "Città paralizzata in orario di punta per lavori rifacimento stradale che andrebbero fatti di notte. Demenziale", ha commentato, condividendo anche delle foto.A causa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lavori salerno traffico tiltSalerno, lavori di rifacimento stradale: traffico in tilt in centro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

lavori salerno traffico tiltNapoli, ristretta temporaneamente la carreggiata di via Acton e il traffico è in tilt - Ristretta temporaneamente la carreggiata di via Acton e subito il traffico è in tilt: sono in corso dei lavori di rifacimento del manto stradale nel lato che va da piazza Municipio ... Scrive msn.com

lavori salerno traffico tiltLavori in corso e traffico in tilt tra via Colombo e la rotonda dell’alambicco - Numerose le segnalazioni degli automobilisti che riguardano il cantiere nel tratto compreso tra l’intersezione con ... Si legge su espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Salerno Traffico Tilt