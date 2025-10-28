Lavoratori ASU Chinnici PD Sicilia | Si chiude una lunga stagione di precariato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una svolta attesa da anni. Palermo, 28 ottobre 2025. “ Dopo anni di attese e promesse, si chiude finalmente una lunga e sofferta pagina di precariato ”. Con queste parole Valentina Chinnici, vice presidente della Commissione Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato l’esito positivo dell’audizione svoltasi questa mattina con i vertici della SAS e le sigle sindacali, che ha sancito l’imminente stabilizzazione dei lavoratori ASU del comparto Beni Culturali. Dalle parole ai fatti. “ L’incontro di oggi ha finalmente dato ai lavoratori tempi certi e un impegno concreto, trasformando promesse in azioni reali”, ha dichiarato Chinnici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

