Lavoratori ASU Chinnici PD Sicilia | Si chiude una lunga stagione di precariato
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una svolta attesa da anni. Palermo, 28 ottobre 2025. “ Dopo anni di attese e promesse, si chiude finalmente una lunga e sofferta pagina di precariato ”. Con queste parole Valentina Chinnici, vice presidente della Commissione Lavoro dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato l’esito positivo dell’audizione svoltasi questa mattina con i vertici della SAS e le sigle sindacali, che ha sancito l’imminente stabilizzazione dei lavoratori ASU del comparto Beni Culturali. Dalle parole ai fatti. “ L’incontro di oggi ha finalmente dato ai lavoratori tempi certi e un impegno concreto, trasformando promesse in azioni reali”, ha dichiarato Chinnici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Lavoro, Pd: governo piccona proposta Cisl su partecipazione lavoratori - “La maggioranza e il governo continuano a picconare il disegno di legge sulla partecipazione promosso dalla Cisl. partitodemocratico.it scrive
DDL PARTECIPAZIONE LAVORATORI/ Se Landini e il Pd negano quel che aveva compreso Trentin - Fa passi avanti il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori, ma incontra le resistenze del Pd che segue la Cgil di Landini Arriva in Aula alla Camera la prossima settimana il testo ... Scrive ilsussidiario.net
Il Pd non vuole i lavoratori ai vertici delle aziende - Il disegno di legge «Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese» è approdato in questi giorni in Senato, dopo il via libera della Camera ... Da ilgiornale.it