Lavinia Capobianco si schianta contro il casello e muore | un anno fa la scomparsa del compagno durante un volo in parapendio

È Lavinia Capobianco la donna deceduta in un incidente all'uscita del casello di Villabona a Mestre (Venezia), sulla A57. La 41enne stava rientrando a Udine dopo un viaggio a Sharm el-Sheikh. Sull'asfalto non sarebbero stati individuati segni di una frenata, per questo si sospetta che possa. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lavinia Capobianco muore a 41 anni nell'auto schiantata sul casello dell'A57. Un anno fa aveva perso il marito in un incidente in parapendio - facebook.com Vai su Facebook

Lavinia Capobianco, 41 anni di Udine, è morta in un incidente a Mestre. Il marito Carlo Murano era deceduto mesi fa in un tragico volo col parapendio. $Friuli $Udine $Cronaca $Inevidenza - X Vai su X

Lavinia Capobianco si schianta contro il casello e muore: un anno fa la scomparsa del compagno durante un volo in parapendio - Sull'asfalto non ci sarebbero segni di una frenata, forse è stata tradita da un colpo di sonno ... Scrive today.it

Morta Lavinia Capobianco, a Mestre, in un incidente: un anno fa era morto il marito Carlo durante un volo - L’ennesima tragedia si è consumata al casello autostradale di Mestre, dove si è verificato un incidente mortale che ha causato lunghe code per tutt ... Secondo alphabetcity.it

Lavinia Capobianco muore a 41 anni nell'auto schiantata sul casello dell'A57. Un anno fa aveva perso il marito in un incidente in parapendio - Incidente mortale al casello autostradale dell'A57 a Mestre: poco prima delle 5 di questa mattina, lunedì 27 ottobre, una donna ha perso la vita in seguito a ... Riporta msn.com