L’autunno sulle Dolomiti | viaggio tra i colori del foliage

Nonewsmagazine.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esiste un momento preciso dell’anno in cui le Dolomiti abbandonano la loro austera veste di roccia e ghiaccio per trasformarsi in una tavolozza vivente. Tra fine settembre e metà ottobre, quando l’estate si ritira lentamente lasciando spazio a una luce più morbida e radente, accade qualcosa di straordinario: i boschi si accendono di colori che sembrano usciti dalla fantasia di un pittore visionario. I larici, protagonisti indiscussi di questa metamorfosi stagionale, compiono la loro danza cromatica passando dal verde intenso al giallo luminoso, per poi virare verso tonalità ambrate che sfiorano il rame. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

l8217autunno sulle dolomiti viaggio tra i colori del foliage

© Nonewsmagazine.com - L’autunno sulle Dolomiti: viaggio tra i colori del foliage

Altre letture consigliate

8 luoghi magici dove ammirare il foliage sulle Dolomiti - C’è un momento dell’anno, tra la fine di settembre e la metà di ottobre, in cui le Dolomiti si vestono di magia: i boschi si infiammano di colori, le foglie dei larici e delle latifoglie si accendono ... siviaggia.it scrive

Dolomiti, colori e forme di un paesaggio unico: «Un habitat da difendere» - Sono stati in molti a cominciare a stupirsi veramente delle fotografie delle Dolomiti solo negli anni Settanta del 900, quando apparve il monumentale volume "Alpi" del giapponese Yoshikazu Shirakawa. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217autunno Dolomiti Viaggio Colori