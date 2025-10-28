Esiste un momento preciso dell’anno in cui le Dolomiti abbandonano la loro austera veste di roccia e ghiaccio per trasformarsi in una tavolozza vivente. Tra fine settembre e metà ottobre, quando l’estate si ritira lentamente lasciando spazio a una luce più morbida e radente, accade qualcosa di straordinario: i boschi si accendono di colori che sembrano usciti dalla fantasia di un pittore visionario. I larici, protagonisti indiscussi di questa metamorfosi stagionale, compiono la loro danza cromatica passando dal verde intenso al giallo luminoso, per poi virare verso tonalità ambrate che sfiorano il rame. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

L'autunno sulle Dolomiti: viaggio tra i colori del foliage