L' Automotoclub Storico Italiano verso il 60esimo anniversario | nel 2026 evento al Misano World Circuit

Riminitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento di prestigio è pronto ad aggiungersi al palinsesto del Misano World Circuit nel 2026. A fine settembre, infatti, il circuito “Marco Simoncelli” ospiterà l’ASI Festival, al culmine degli eventi celebrativi per il 60° anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano.La manifestazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

automotoclub storico italiano versoAsi Festival: al Misano World Circuit si celebrano i 60 anni dell’Automotoclub Storico Italiano - Una manifestazione di prestigio è pronta ad aggiungersi al palinsesto del Misano World Circuit nel 2026. Scrive chiamamicitta.it

Automotoclub Storico Italiano e le icone del car design al Salone Auto Torino 2025 - Al Salone Auto Torino 2025, la kermesse “open air” che da venerdì 26 a domenica 28 settembre porterà all’ombra della Mole oltre 50 brand automobilistici, ci sarà anche l’Automotoclub Storico Italiano ... Riporta motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Automotoclub Storico Italiano Verso