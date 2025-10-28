L’acquisto di un’automobile rappresenta da sempre un momento significativo, un passaggio che coniuga necessità pratiche e aspirazioni personali. Se per decenni il fascino del “nuovo” ha dominato l’immaginario collettivo, gli ultimi anni hanno mostrato un’inversione di tendenza radicale e sorprendente. Il mercato dell’usato ha smesso di essere percepito come una scelta di ripiego, trasformandosi in un’opzione consapevole, intelligente e spesso guidata da una profonda ricerca di valore. Questa evoluzione non è casuale, ma riflette cambiamenti economici, una maggiore sensibilità ecologica e, soprattutto, una maturazione del consumatore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’automobile e la sua seconda vita: un mercato in trasformazione