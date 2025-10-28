L'autobus dei tifosi del Flamengo si ribalta tragedia sfiorata in Brasile | ci sono 46 feriti
Paura per i tifosi del Flamengo diretti in Argentina: un pullman si è ribaltato in Brasile provocando 46 feriti, quattro dei quali gravi. L’incidente è avvenuto sull’autostrada Presidente Dutra mentre i supporter viaggiavano verso la semifinale di Libertadores contro il Racing. 🔗 Leggi su Fanpage.it
