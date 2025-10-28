L'auto si ribalta dopo l'impatto col muretto | Manuel Pace morto a 33 anni in un incidente sulla Cassia
Tragedia sulla via Cassia vicino Nepi: Manuel Pace, 33 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata più volte finendo fuori strada. Inutili i soccorsi del 118. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
