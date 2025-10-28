L' auto elettrica è nemica di tutte le persone indipendenti

Studiando una mostra sul Pietrafesa, pittore lucano del primo Seicento, dalle varie assonanze con il Caravaggio, vedo che dovrei fare sopralluoghi, oltre che in musei di Potenza, ad Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Balvano, Brindisi di Montagna, Castelmezzano, Missanello, Moliterno, Picerno, mia patria, Pietrapertosa, Pignola, Ripacandida, Ruoti, Sant’Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Tito, e poi a Castelcivita, Eboli, Piaggine, Polla, Sicignano degli Alburni, Tortora. Potrei riuscirci grazie al diesel lucano della mia 500X prodotta a Melfi (900 chilometri di autonomia e rifornimenti effettuabili ovunque). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

