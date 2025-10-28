Lautaro Thuram e gli outsider | il duello per la scarpa d’oro della Serie A
Il titolo di capocannoniere è un qualcosa che è sicuramente sempre molto ambito in Serie A. Anche per l’annata 20252026, questa battaglia attirerà su di sé non poche attenzioni e tantissima curiosità di tifosi e addetti ai lavori. Insomma, è senza alcun dubbio più che lecito e logico chiedersi e domandarsi chi raccoglierà l’eredità lasciata da Mateo Retegui, bomber dello scorso campionato e titolare nella Nazionale di Gattuso, ma trasferitosi in Arabia Saudita nella scorsa sessione di mercato estiva. Come hanno detto e fatto capire queste primissime giornate di calcio made in Italy, i candidati sembrano essere tantissimi. 🔗 Leggi su Seriea24.it
