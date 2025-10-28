Lautaro provoca | che ca**o vuoi? Conte risponde | parla parla | l’acceso confronto ricostruito da Dazn
Lo speciale “Bordocam” di Dazn – oltre che dedicare un lungo focus al rigore assegnato agli azzurri per fallo su Di Lorenzo – si è soffermato anche sull’acceso confronto tra Conte e Lautaro Martinez nel secondo tempo di Napoli-Inter. Bordocam Dazn e la lite Conte-Lautaro. L’episodio comincia con una discussione a distanza tra il tecnico leccese e Dumfries, ma il capitano nerazzurro decide di intromettersi e affronta Conte con tono provocatorio: «Che ca**o vuoi?», gli urla davanti alle telecamere. Conte replica con un sorriso ironico. Ma mentre Barella e Juan Jesus intervengono per calmare l’argentino, l’arbitro Mariani ammonisce il tecnico azzurro, che protesta: «E a Lautaro? A Dumfries? Sono giocatori, mi devono rispettare». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
