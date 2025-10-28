Laurea honoris causa a Roberto Bolle Il suo appello | Ora portiamo danza nelle scuole offre valori formativi ed educativi oltre a insegnare disciplina verso il docente e sé stessi
L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione a Roberto Bolle, étoile dal 2004 del Teatro alla Scala di Milano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
