Laura Cavandoli | Nessuno cancella l' educazione affettiva basta critiche strumentali
“Altro che cancellare l’educazione affettiva: nei nuovi programmi scolastici si parla per la prima volta di empatia, di relazioni corrette e di rispetto reciproco. Lo dichiara Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega. "Sono temi centrali delle nuove linee guida sull’educazione civica, che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
"La ristorazione collettiva merita attenzione da parte delle istituzioni perché incide su qualità di vita e equità sociale". Così Laura Cavandoli, Deputato della Repubblica, Commissione Finanze, al Terzo Summit della Ristorazione Collettiva su @Adnkronos. - X Vai su X
Un sentito ringraziamento agli esponenti del Team Vannacci Maria Luigia residenti nel quartiere San Leonardo e all’On. Laura Cavandoli per aver affiancato concretamente i cittadini nella raccolta firme volta a chiedere la chiusura notturna del parco di via A - facebook.com Vai su Facebook