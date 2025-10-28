L’attrice trasforma il pop-up del suo beauty brand Sonsie in un luogo bucolico nel cuore di New York

P amela Anderson continua a dimostrare che la moda, per lei, è prima di tutto un atto di libertà. L’attrice e icona di stile ha conquistato le strade di SoHo, a New York, con un look dal sapore autunnale che mescola poesia, ironia e stravaganza. Un insieme di stampe floreali, dettagli country e un accessorio che risulta essere il protagonista assoluto: un cappello color crema che nessuno si aspettava. Pamela Anderson, tutti i beauty look. guarda le foto The Sonsie Garden, l’oasi di Pamela Anderson. L’occasione era speciale. Pamela Anderson è comparsa a sorpresa al pop-up del suo beauty brand Sonsie, portando con sé un tocco di eccentricità perfettamente bilanciato dal suo fascino naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

