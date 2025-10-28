L' attrice e il frontman dei Coldplay avvistati insieme a Londra E intanto rispunta fuori un tenero video di auguri di qualche anno fa
U n nuovo intreccio anima il mondo del gossip internazionale: Sophie Turner e Chris Martin sarebbero stati avvistati insieme in una serata romantica. L’attrice di Game of Thrones, 29 anni, e il frontman dei Coldplay, 48 anni, secondo quanto rivelato dal Daily Mail, si sarebbero incontrati a Londra pochi giorni dopo la fine della relazione di lei con l’aristocratico britannico Peregrine “Perry” Pearson. Un tempismo che ha acceso la curiosità dei fan e alimentato le voci su una possibile nuova coppia a Hollywood. Lo stile di Sophie Turner. guarda le foto Un incontro “segreto”. Secondo le indiscrezioni, Sophie Turner e Chris Martin si sarebbero concessi un «appuntamento segreto» nella capitale britannica, poco dopo la rottura tra l’attrice e Pearson, avvenuta a fine settembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NAIKE RIVELLI x MISTER CANAPA Attrice, cantante, attivista e anima libera. Da anni @naikerivelli è in prima linea insieme alla madre @ornellamuti per la libertà terapeutica e la corretta informazione sulla cannabis — una pianta ancora troppo spesso frain - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Turner e Chris Martin beccati insieme, esplode il gossip sull’attrice e il cantante dei Coldplay - L’attrice è reduce dalla rottura con Peregrine Pearson, mentre il cantante a giugno scorso aveva chiuso la sua relazione con Dakota ... Si legge su fanpage.it