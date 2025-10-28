L'attrice di Terrifer fa causa al regista | Riprese di nudo senza consenso e violazione del contratto

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catherine Corcoran, attrice che recita nei panni di Dawn in Terrifer, ha fatto causa al produttore e al regista del film per "riprese di nudo senza consenso e violazione del contratto". Phil Falcone e Damien Leone non avrebbero rispettato i patti, ma non solo. La scena nella quale appare appesa a testa in giù è stata registrata in "10 ore a temperature sotto zero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

attrice terrifer fa causaCatherine Corcoran, star di Terrifier, fa causa a Leone - Catherine Corcoran, star del primo capitolo di Terrifier, ha intentato una causa contro il regista Damien Leone e i produttori della saga ... Secondo lascimmiapensa.com

attrice terrifer fa causaTerrifier, star fa causa alla troupe: “Molestie, violazione del contratto e abusi sul set” - Catherine Corcoran, Dawn nel primo Terrifier, ha intentato una causa per molestie sessuali, violazione del contratto e trattamento degradante ... Lo riporta cinematographe.it

attrice terrifer fa causaTerrifier: "riprese di nudo senza consenso e mancati pagamenti", la denuncia di un'attrice - Catherine Corcoran ha fatto causa al regista Damien Leone e ai produttori della fortunata sala horror accusandoli di non aver pagato le royalties di aver girato scene di nudo senza il suo consenso. Si legge su movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Attrice Terrifer Fa Causa