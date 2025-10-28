L'attrice di Terrifer fa causa al regista | Riprese di nudo senza consenso e violazione del contratto

Catherine Corcoran, attrice che recita nei panni di Dawn in Terrifer, ha fatto causa al produttore e al regista del film per "riprese di nudo senza consenso e violazione del contratto". Phil Falcone e Damien Leone non avrebbero rispettato i patti, ma non solo. La scena nella quale appare appesa a testa in giù è stata registrata in "10 ore a temperature sotto zero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

