L' atto creativo in Estetica | presentazione del libro di Elio Bava con Gennaro Sangiuliano
Nel libro “L’atto creativo in Estetica” (Edizioni La Bussola, prefazione di Gennaro Sangiuliano) un celebre medico donatosi da anni alla Filosofia, Elio Bava, muove un consistente passo avanti rispetto a giganti come Bergson, per il quale l’intuizione estetica dell’artista è racchiusa in uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
