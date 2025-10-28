L’Atletico Madrid ottiene la tanto necessaria vittoria sul Real Betis per tornare tra i primi quattro della Liga

2025-10-28 00:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Lunedì l’Atletico Madrid ha ottenuto la tanto necessaria vittoria per 2-0 in casa del Real Betis, salendo al quarto posto nella Liga e rispondendo all’umiliazione della scorsa settimana in Champions League contro l’Arsenal. La squadra di Diego Simeone, sconfitta per 4-0 nel nord di Londra, ha offerto una prestazione composta allo stadio La Cartuja, dove il Betis gioca temporaneamente, ottenendo la prima vittoria esterna della stagione. È stata anche la seconda porta inviolata in nove partite in tutte le competizioni, un segno di rinnovata disciplina difensiva da parte di una squadra che è apparsa insolitamente fragile nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com