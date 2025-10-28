Bergamo. Insegnamento della serata: valgono tutti un punto e quando sono tanti non è contento nessuno, ma ci sono pareggi e pareggi. Quello contro il Milan, pur essendo il settimo stagionale, per l’ Atalanta vale la consapevolezza di potersela giocare (e forse anche qualcosa in più) contro una squadra che lotta per vincere lo Scudetto, senza concederle praticamente nulla. Alla New Balance Arena i 22mila nerazzurri avrebbero certamente preferito vedere una vittoria, visto che manca da oltre un mese e c’è una serie casalinga di 4 pareggi ancora aperta, ma il punto conquistato di fronte ai rossoneri vale un po’ più di una consolazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’Atalanta ritrova Lookman ma non basta: 1-1 col Milan, 7° pareggio in campionato