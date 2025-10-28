L' assalto in banca in via Serradifalco l' allarme della Fabi | Preoccupante la facilità con cui i rapinatori entrano
Stamattina, dopo aver praticato un buco da un immobile adiacente, sembrerebbe l’abitazione del portiere dello stabile accanto alla filiale, tre rapinatori si sono introdotti nell’agenzia di Banco Bpm, in via Serradifalco. Dopo pochi minuti, però, sono scappati non portando via nulla mentre almeno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Assalti ai bancomat senza sosta: a Stornara torna in azione la banda della “marmotta” Nuovo assalto ai bancomat all’alba di oggi: questa volta nel mirino dei ladri è finito lo sportello dell’istituto bancario Intesa San Paolo di Stornara. I malviventi hanno introdott - facebook.com Vai su Facebook
Le cimici in auto dopo l'assalto in banca: così il commando è stato fermato prima di un nuovo colpo in gioielleria https://ift.tt/z36AeIG - X Vai su X
Banda del buco in azione in via Serradifalco: il colpo in banca fallisce - PALERMO – Hanno cercato di sorprendere gli impiegati della filiale della banca Popolare di Milano, in via Serradifalco a Palermo, facendo un buco nella parete della casa del portiere del condominio ... msn.com scrive