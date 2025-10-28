L' assalto in banca in via Serradifalco l' allarme della Fabi | Preoccupante la facilità con cui i rapinatori entrano

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, dopo aver praticato un buco da un immobile adiacente, sembrerebbe l’abitazione del portiere dello stabile accanto alla filiale, tre rapinatori si sono introdotti nell’agenzia di Banco Bpm, in via Serradifalco. Dopo pochi minuti, però, sono scappati non portando via nulla mentre almeno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Banda del buco in azione in via Serradifalco: il colpo in banca fallisce - PALERMO – Hanno cercato di sorprendere gli impiegati della filiale della banca Popolare di Milano, in via Serradifalco a Palermo, facendo un buco nella parete della casa del portiere del condominio ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Assalto Banca Via Serradifalco