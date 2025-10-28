L' assalto degli antagonisti | così volevano ribaltare la camionetta della polizia

La piazza di Torino è sempre più calda, fomentata dalla sinistra antagonista dei centri sociali e dei collettivi scolastici che hanno colonizzato gran parte degli istituti, monopolizzando le tematiche e la possibilità di discussione. Le manifestastazioni sono caratterizzate sempre più dalla violenza ed è in corso una escalation preoccupante, come evidenziato nella giornata di ieri davanti alla segreteria torinese dell'onorevole Augusta Montaruli. Le frange radicali di sinistra hanno escluso tutti gli altri soggetti che non sono allineati e il risultato è che chiunque provi a portare un'idea diversa dalla loro viene emarginato, se non aggredito, come è accaduto a un gruppo di militanti di destra che, nella mattina di ieri, è stato accolto con violenza davanti a uno dei licei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

