L' Asp di Catania avvia la campagna anti-Hpv tra gli studenti delle scuole superiori
Partita la nuova campagna di vaccinazione anti-Hpv dell’Asp di Catania, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito del progetto “Back to School”.Prima tappa ieri presso l’Istituto Comprensivo Pizzigoni-Carducci. L’equipe ha vaccinato oltre 50 fra ragazze e ragazzi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Comune di Catania Ufficio Stampa 24.10.2025 Nesima, avviato iter aree caserme Carabinieri e Vigili del Fuoco La Giunta comunale di Catania presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha approvato un atto di indirizzo che avvia il percorso per la predisposizion - facebook.com Vai su Facebook
Cataratta, infezioni dopo gli interventi: la clinica avvia indagine interna http://dlvr.it/TNr5z7 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
L'Asp di Catania avvia la campagna anti-Hpv tra gli studenti delle scuole superiori - La prima tappa si è svolta all’Istituto comprensivo Pizzigoni- Segnala cataniatoday.it
Sicurezza parte da banchi scuola, campagna social Asp Catania - Un monologo che scuote le coscienze e una canzone che invita al cambiamento: sono queste due tra le idee creative protagoniste della nuova campagna social "La sicurezza parte dai banchi di scuola" ... ansa.it scrive
Asp Catania, operativi gli ambulatori Pnes - Sono quattro gli ambulatori del programma nazionale equità nella salute (Pnes), attivati dall'Asp di Catania e oggi pienamente operativi sul territorio. Segnala ansa.it