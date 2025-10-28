L' Asp di Catania avvia la campagna anti-Hpv tra gli studenti delle scuole superiori

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita la nuova campagna di vaccinazione anti-Hpv dell’Asp di Catania, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito del progetto “Back to School”.Prima tappa ieri presso l’Istituto Comprensivo Pizzigoni-Carducci. L’equipe ha vaccinato oltre 50 fra ragazze e ragazzi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

