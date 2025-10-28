Lascia Santori Svem in pole c’è Campanelli

Nella grande partita delle nomine il destino di Andrea Santori era già segnato. Appuntamento subito dopo le elezioni per la resa dei conti in casa Svem, la società regionale che si occupa di fondi Ue. Nell’occhio del ciclone ormai da mesi, l’imprenditore di Monte Urano – uomo ovunque in campo economico, dalla presidenza dell’Its a Camera Marche – ha provato a giocare d’anticipo, prendendo carta e penna, si fa per dire, per rimettere con una mail il mandato nelle mani del governatore Acquaroli. L’incipit è da manuale: Santori ammette di avere difetti, ma rivendica quanto fatto dal 2022, per costruire un lavoro a supporto dell’economia, alla guida della società che in più di un’occasione (e anche in questa) ha definito "una macchina da corsa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

