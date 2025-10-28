L’ascensore cede con la barella incastrata Un tonfo dal terzo al piano -1 Paura al Maggiore

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il letto si è ribaltato all’interno. Un testimone: “Soccorsi arrivati dopo 40 minuti”. La paziente rientrata in reparto, la portantina sotto shock. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217ascensore cede con la barella incastrata un tonfo dal terzo al piano 1 paura al maggiore

© Repubblica.it - L’ascensore cede con la barella incastrata. “Un tonfo dal terzo al piano -1”. Paura al Maggiore

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: L8217ascensore Cede Barella Incastrata