L’ascensore cede con la barella incastrata Un tonfo dal terzo al piano -1 Paura al Maggiore
Il letto si è ribaltato all’interno. Un testimone: “Soccorsi arrivati dopo 40 minuti”. La paziente rientrata in reparto, la portantina sotto shock. 🔗 Leggi su Repubblica.it
