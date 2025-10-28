A Triennale Milano si è celebrata una nuova tappa del viaggio verso le Olimpiadi Invernali del 2026. Nell’atmosfera raccolta del Palazzo dell’Arte, sono stati presentati gli Iconic Posters che accompagneranno l’immaginario visivo dei Giochi, firmati da Olimpia Zagnoli e Carolina Altavilla, due voci femminili dell’illustrazione contemporanea italiana chiamate a tradurre in immagine lo spirito di questa edizione. Non si tratta di semplici locandine promozionali, ma di testimonianze artistiche destinate a durare nel tempo, come le torce, le medaglie, le mascotte. Oggetti che raccontano un’epoca, che restano impressi nella memoria collettiva ben oltre il momento della competizione sportiva. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

L'arte veste i Giochi: ecco i manifesti ufficiali di Milano Cortina 2026