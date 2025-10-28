L’arte di far piangere | Jacopo Della Rocca e Tommasina Giuliasi

Avrete sentito parlare, o se siete ancora più fortunati, avrete visto voi in prima persona, le statue delle più belle e grandi città d’Italia piangere. Beh, non è un miraggio, e neppure una pubblicità, ma una mossa artistica che batte 1000 a 0 qualsiasi altra iniziativa di quest’ultimo periodo. Jacopo Della Rocca e Tommasina Giuliasi sono due artisti contemporanei che, con il loro intervento artistico, hanno scelto di scatenare una potente riflessione sul presente, utilizzando la memoria storica e l’arte del passato come veicolo di denuncia sociale. La loro “opera” è un atto simbolico che ha coinvolto alcuni tra i monumenti più iconici delle città italiane: Firenze, Roma e Torino, per esempio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

