L' area cani trasformata in discarica e gabinetto ma non è colpa dei nostri amici a quattro zampe

“Mi viene il voltastomaco a entrare e ormai, se posso, evito di portare i miei cani nell’area di sgambamento di via Adigrat. Altro che angolo verde dove far correre e divertire i nostri amici a quattro zampe: lì trovo, e raccolgo, fazzoletti pieni di escrementi umani e di sangue, vomito, siringhe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it