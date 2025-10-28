L’appello di Nordio alle toghe per salvarne la credibilità | Non cadete nell’abbraccio mortale dell’opposizione

Un appello a mantenere il dibattito sulla riforma della Giustizia nell’alveo della correttezza, a partire da quella dei ruoli. A lanciarlo, nuovamente, è stato il ministro Carlo Nordio, nel corso del “Salone della Giustizia”, la cui 16esima edizione si è aperta oggi a Roma. Il Guardasigilli ha espresso in particolare due auspici: il primo, che la magistratura non cada in un «abbraccio mortale» con l’opposizione; il secondo, che il dibattito, anche se «acceso e polemico», non assuma «caratteri degenerati». L’appello di Nordio alle toghe: «Non cadete in un abbraccio mortale con l’opposizione». «Spero che non accada. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’appello di Nordio alle toghe, per salvarne la credibilità: «Non cadete nell’abbraccio mortale dell’opposizione»

