L'appello dei volontari per nonno Mirko | Merita di conoscere il calore di una carezza dopo 12 anni in canile

Mirko ha 12 anni e non ha mai conosciuto il calore di una carezza o l’affetto di una famiglia: ha vissuto tutta la vita in canile, ma il suo cuore resta pieno di fiducia. Dolce e mite, cerca finalmente una casa dove ricevere affetto e serenità. Si trova al Rifugio San Francesco di Conversano, in provincia di Bari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Appello di una volontaria a Brindisi che ha salvato due gatti dalla strada e non solo, ora però servono cure e medicine - facebook.com Vai su Facebook

L’appello dei volontari per nonno Mirko: “Merita di conoscere il calore di una carezza dopo 12 anni in canile” - Mirko ha 12 anni e non ha mai conosciuto il calore di una carezza o l’affetto di una famiglia: ha vissuto tutta la vita in canile, ma il suo cuore resta ... Si legge su fanpage.it