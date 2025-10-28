L’annuncio di Hamas sulla consegna del corpo di un ostaggio
Hamas ha reso noto che nella serata del 28 ottobre, alle 19 ora italiana, consegnerà il corpo di un altro ostaggio israeliano. In un messaggio diffuso su Telegram, le Brigate Ezzedine al-Qassam hanno dichiarato: «Consegneranno il corpo di un prigioniero israeliano recentemente trovato in uno dei tunnel della Striscia di Gaza». Con questa restituzione, i corpi rientrati in Israele salgono a 16 sui 28 richiesti nell’ambito dell’intesa sul cessate il fuoco. Secondo fonti israeliane però, il corpo restituito nella giornata del 27 ottobre sarebbe quello di una persona già rimpatriata alla fine del 2023. 🔗 Leggi su Lettera43.it
