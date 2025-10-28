L’amico e collega Barry Windham rivela le condizioni di Mike Rotunda | Pregate per lui

Il WWE Hall of Famer,  Mike Rotunda, si trova attualmente in cure palliative (hospice care). Barry Windham ha condiviso con grande tristezza questa notizia, rivelando che l’ex compagno di tag team nella  U.S. Express, nonché padre di  Bray Wyatt  e  Bo Dallas, sta attraversando un momento molto difficile. Durante un’intervista con Bill Apter, Windham si è mostrato profondamente commosso mentre parlava di Rotunda: “È un momento davvero difficile. Mike si trova ora in hospice. parliamo di Mike Rotunda. Amo quella famiglia, e ciò che stanno vivendo è davvero tragico. È stato un grande viaggio, e vi chiedo di pregare per Mike. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

