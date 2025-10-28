L’altro genere C’è ’Scrittrici di Marmma’

GROSSETO "L’altro genere. Scrittrici di Maremma" è il titolo della nuova rassegna, promossa dalla Rete Grobac, delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione di Maremma e dell’Amiata, per promuovere la lettura e ribadire il ruolo delle biblioteche e dei punti di Rete come presidio di socialità e cultura del territorio. Un progetto che si svilupperà, nei mesi di novembre e dicembre, in diciannove punti di Rete e che vedrà, come protagoniste, nove scrittrici legate alla provincia di Grosseto e altrettante loro opere. Una rassegna costruita grazie alla collaborazione della biblioteca di Massa Marittima, biblioteca della Rete deputata all’organizzazione di iniziative per la promozione della lettura, e dell’Isgrec, l’istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea, uno dei 38 soggetti di Rete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

