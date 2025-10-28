L’alternativa a Meloni e Schlein che ancora purtroppo non c’è

Questo è l’editoriale del numero di Linkiesta Magazine 0325 – “Senza alternativa”, ordinabile qui. Qui non siamo fan di Giorgia Meloni e del suo governo di destra che ha appena superato in scioltezza la prestigiosa boa dei tre anni in carica, ma non siamo nemmeno convinti che l’alternativa del campo largo sia preferibile al governo nominalmente più di destra della storia repubblicana (solo nominalmente, però, perché niente è stato più estremista e reazionario del primo governo Conte). Meloni può essere criticata per mille cose, a cominciare dalla sua mancanza di tono istituzionale quando affronta le questioni di politica interna, ma tutto sommato il suo governo è stato meno peggio delle aspettative, che in verità erano pessime. 🔗 Leggi su Linkiesta.it