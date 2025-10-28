L’allarme | nel 2050 una spiaggia italiana su cinque potrebbe scomparire

Il rapporto della Società Geografica. Sotto accusa l’innalzamento dei mari, le barriere artificiali che aggravano l’erosione e la cementificazione delle coste. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’allarme: nel 2050 una spiaggia italiana su cinque potrebbe scomparire

Leggi anche questi approfondimenti

Sanremo, falso allarme bomba sulla spiaggia di Bussana: era un razzo illuminante militare di fabbricazione recente (Foto) L’allarme, fortunatamente, si è quindi concluso senza conseguenze - facebook.com Vai su Facebook

Entro il 2050 il 20% delle spiagge italiane sarà sommerso, 800mila persone possono perdere la casa - Una percentuale che sale fino al 40% se la prospettiva si allunga al 2100. Si legge su msn.com

Al 2050 il 20% delle spiagge italiane può finire sommerso - Tra innalzamento dei mari, rischi di inondazioni, erosione, pressione demografica e urbanistica nel 2100 saranno diverse le aree sotto il livello del mare: l'Italia rischia di perdere circa il 20% del ... Lo riporta msn.com

Entro il 2050 il 20% delle spiagge italiane sarà sommerso, 800mila persone possono perdere la casa: le zone più a rischio - Tra innalzamento dei mari, rischi di inondazioni, erosione, pressione demografica e urbanistica nel 2100 saranno diverse le aree sotto il livello del mare: l'Italia rischia di perdere circa ... Si legge su msn.com