L’allarme | nel 2050 una spiaggia italiana su cinque potrebbe scomparire

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto della Società Geografica. Sotto accusa l’innalzamento dei mari, le barriere artificiali che aggravano l’erosione e la cementificazione delle coste. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217allarme nel 2050 una spiaggia italiana su cinque potrebbe scomparire

© Repubblica.it - L’allarme: nel 2050 una spiaggia italiana su cinque potrebbe scomparire

Leggi anche questi approfondimenti

l8217allarme 2050 spiaggia italianaEntro il 2050 il 20% delle spiagge italiane sarà sommerso, 800mila persone possono perdere la casa - Una percentuale che sale fino al 40% se la prospettiva si allunga al 2100. Si legge su msn.com

l8217allarme 2050 spiaggia italianaAl 2050 il 20% delle spiagge italiane può finire sommerso - Tra innalzamento dei mari, rischi di inondazioni, erosione, pressione demografica e urbanistica nel 2100 saranno diverse le aree sotto il livello del mare: l'Italia rischia di perdere circa il 20% del ... Lo riporta msn.com

l8217allarme 2050 spiaggia italianaEntro il 2050 il 20% delle spiagge italiane sarà sommerso, 800mila persone possono perdere la casa: le zone più a rischio - Tra innalzamento dei mari, rischi di inondazioni, erosione, pressione demografica e urbanistica nel 2100 saranno diverse le aree sotto il livello del mare: l'Italia rischia di perdere circa ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217allarme 2050 Spiaggia Italiana